2022-07-22

A 19h30, pique-nique gourmand avec les producteurs locaux, organisé par le comité des fêtes de Campagne. A 20h30 : Réécriture malicieuse du conte, mise en scène enlevée, scénographie ludique… Un spectacle à découvrir joyeusement en famille! Avec Sophie Vaslot et Frédéric Klein

