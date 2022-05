PIQUE-NIQUE GÉANT Saint-Père-en-Retz, 3 juillet 2022, Saint-Père-en-Retz. PIQUE-NIQUE GÉANT Saint-Père-en-Retz

2022-07-03 – 2022-07-03

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Pique-Nique Géant organisé par la Municipalité à partir de 12h autour du Site du Plan d’Eau. Apportez votre pique-nique et nous nous chargeons de vous offrir l’apéritif. Des barbecues seront à disposition.

Plusieurs activités vous seront proposées aussi bien pour les petits que pour les grands…

