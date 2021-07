La Force La Force Dordogne, La Force Pique-nique géant et feu d’artifice La Force La Force Catégories d’évènement: Dordogne

La Force

Pique-nique géant et feu d’artifice La Force, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, La Force. Pique-nique géant et feu d’artifice 2021-07-13 – 2021-07-13

La Force Dordogne La Force Pique-nique géant avec grillades, buvette, assiette de charcuterie et/ou de fromage, crêpes.

Pique-nique géant avec grillades, buvette, assiette de charcuterie et/ou de fromage, crêpes.

Cette soirée est suivie du traditionnel feu d'artifice.

