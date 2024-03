Pique-nique géant à Carentan Carentan-les-Marais, dimanche 9 juin 2024.

Pique-nique géant à Carentan Carentan-les-Marais Manche

Pique-nique en musique et concerts jusqu’à 17h Swing 276, Stomp Stomp et démonstration de danse swing de Rock N’Go. Prévoir son repas.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 12:00:00

fin : 2024-06-09 17:00:00

Place de la République

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

