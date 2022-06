Pique-nique géant à Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Catégories d’évènement: Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime Arelaune-en-Seine organise un pique-nique géant au Stade de Saint-Nicolas-de-Bliquetuit le dimanche 3 juillet de 11h30 à 18h. De nombreuses animations gratuites sont prévues, musique, loterie… Vous pourrez également profiter de la buvette et de la vente de pâtisseries. Il vous suffit d’apporter votre pique-nique et un apéritif normand vous sera offert.

Arelaune-en-Seine organise un pique-nique géant au Stade de Saint-Nicolas-de-Bliquetuit le dimanche 3 juillet de 11h30 à 18h. De nombreuses animations gratuites sont prévues, musique, loterie… Vous pourrez également profiter de la buvette et de la vente de pâtisseries. Il vous suffit d'apporter votre pique-nique et un apéritif normand vous sera offert.

Des barbecues, barnums, tables chaises seront à votre disposition sur place.

