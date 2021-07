Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin, Oise Pique-nique et sac à dos Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin Catégories d’évènement: Nanteuil-le-Haudouin

Oise

2021-07-03 11:30:00 – 2021-07-03 17:00:00

Nanteuil-le-Haudouin Oise Nanteuil-le-Haudouin Course d’orientation à Nanteuil-le-Haudoin en partenariat avec les centres sociaux de Betz et Crépy en Valois, le samedi 3 Juillet 2021. Au programme :

11h30 – Rendez-vous à Nanteuil sur le parking de l’Eglise.

12h – Pique-Nique préparé par vos soins.

14h – Départ de la course d’orientation.

16h – Goûter commun et résultat. Renseignements et réservation avant le 30 juin 2021 au 03.44.87.13.13

