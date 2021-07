Nantes Maison de quartier de l'Ile Loire-Atlantique, Nantes Pique-nique et conférence Maison de quartier de l’Ile Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pique-nique et conférence Maison de quartier de l’Ile, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Nantes. 2021-07-30

Horaire : 12:00

Gratuit : oui Inscription sur https://www.orpan.fr/ Seniors Pensez à apporter votre pique-nique Conférence décalée sur la plage des chantiers Sur inscription https://www.orpan.fr/ Maison de quartier de l’Ile 2 Rue Conan Mériadec Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de quartier de l'Ile Ville Nantes Age maximum Seniors lieuville Maison de quartier de l'Ile Nantes