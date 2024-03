Pique-nique et Concert au Puits des Glénons Rue Louis Lanoizelée La Machine, samedi 20 juillet 2024.

Pique-nique et Concert au Puits des Glénons Rue Louis Lanoizelée La Machine Nièvre

Pique-nique et concert, le 20 juillet 2024 à partir de 20h.

Le Musée vous propose une animation gratuite en plein été ! Prenez votre pique-nique et profitez du carreau de mine du Puits des Glénons à la tombée de la nuit. La soirée sera animée par le groupe A.B.S.O.L.U.

Sur place restauration et buvette. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 20:00:00

fin : 2024-07-20 23:59:00

Rue Louis Lanoizelée Puits des Glénons

La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee.lamachine@ccsn.fr

L’événement Pique-nique et Concert au Puits des Glénons La Machine a été mis à jour le 2024-03-05 par COORDINATION NIEVRE