Pique-nique et animation musicale en plein air au Puits des Glénons La Machine, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, La Machine. Pique-nique et animation musicale en plein air au Puits des Glénons 2021-09-11 20:00:00 – 2021-09-11 Rue Louis Lanoizelée Puits des Glénons

La Machine 58260 La Machine EUR Apportez votre pique-nique et profitez d’une soirée musicale conviviale proposée par le duo machinois Charly et Stèf, sur le carreau de mine du Puits des Glénons. Dès 20h, gratuit. musee.lamachine@ccsn.fr +33 3 86 50 91 08 Apportez votre pique-nique et profitez d’une soirée musicale conviviale proposée par le duo machinois Charly et Stèf, sur le carreau de mine du Puits des Glénons. Dès 20h, gratuit. dernière mise à jour : 2021-05-06 par

Détails Catégories d'évènement: 58260, La Machine