Pique-nique estival avec cinéma en plein air Parc Charles de Gaulle, 28 août 2021-28 août 2021, Houilles.

Pique-nique estival avec cinéma en plein air

Parc Charles de Gaulle, le samedi 28 août à 19:00

Le samedi 28 août prochain, profitez d’un pique-nique convivial et du film _Dumbo_ qui vous réunira tous, pour l’un des derniers rendez-vous estival de la saison ! **Cinéma en plein air – Le synopsis** Max Medici, propriétaire d’un cirque en difficulté, demande à Holt Farrier, son ancienne vedette, et à ses enfants de s’occuper de Dumbo, un éléphanteau aux oreilles démesurées. Très vite, ils découvrent que l’animal possède un talent exceptionnel : il peut voler. Dès lors, il devient l’attraction principale en attirant un nouveau public. Cependant, Dumbo attire également l’attention d’un entrepreneur mal intentionné. Les enfants vont devoir alors tout faire pour protéger Dumbo. _À partir de 8 ans. Film familial fantastique de Tim Burton (d’après le scénario de Dumbo d’Otto Englander, Joe Grant et Dick Huemer et d’après Dumbo créé par Helen Aberson et Harold Pearl), 2019._ _Avec Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito_.

Pique-nique sur réservation. Projection en entrée libre dans la limite des places

Parc Charles de Gaulle 5 allée du 8 Mai 1945 78800 Houilles Houilles Yvelines



