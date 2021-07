Paris Bois de Vincennes Paris Pique-Nique espéranto au Bois de Vincennes, lac Daumesnil Bois de Vincennes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour découvrir ou parler espéranto, langue du monde. Ouvert à tous, gratuit ! Samedi 10 juillet 2020 : Pique-nique espéranto À partir de 19:00 Dîner sur l’herbe au bois de Vincennes, près de la berge du lac Daumesnil, en face de la pagode de Vincennes. Métro Porte dorée (ligne 8) ou métro Liberté (ligne 8). Pour nous trouver, cherchez des chapeaux verts ! Chacun amène de quoi boire et manger à partager. Gratuit, ouvert aux débutants. https://esperanto.paris/ Animations -> Loisirs / Jeux Bois de Vincennes Lac Daumesnil Paris 75012

8 : Liberté (682m) 8 : Charenton – Écoles (842m)

Contact :Espéranto Paris Île-de-France info@esperanto.paris https://esperanto.paris Animations -> Loisirs / Jeux Plein air

