Pique nique espagnol Navour-sur-Grosne, 15 mai 2022, Navour-sur-Grosne.

Pique nique espagnol four à pain Montagny sur Grosne Navour-sur-Grosne

2022-05-15 – 2022-05-15 four à pain Montagny sur Grosne

Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire Navour-sur-Grosne

EUR Chacun apporte un plat de son choix à partager (sucré et/ou salé), possibilité de le faire cuire (ou réchauffer) sur place s’il le désire … et sa bonne humeur.

Notre chef boulanger Greg, fera cuire le pain, ainsi que les plats apportés (tartes, pizza, rôtis, gratins etc…).

Ouvert à tous pour faire connaissance, favoriser la convivialité et les échanges entre habitants.

Le Comité propose, à l’abri de son chapiteau, les tables, les chaises, la cuisson du pain servi à table, les verres. A chacun de prévoir son assiette et ses couverts.

jeanpaultix@gmail.com

