Pique-nique en voiture ancienne Beaune, 11 septembre 2021, Beaune.

Pique-nique en voiture ancienne 2021-09-11 – 2021-09-11 Sur la route des vins en côte de Beaune 6 Boulevard Perpreuil – office de tourisme de Beaune

Beaune Côte-d’Or Beaune

85 EUR Votre chauffeur vous emmène en voyage sur la Route des vins de Bourgogne. Il vous expliquera les spécificités du vignoble bourguignon et partagera avec vous sa connaissance de la région. En chemin, vous ferez quelques haltes pour admirer la vue sur le vignoble et prendre quelques photos de ce magnifique paysage. Vous traverserez les villages typiques de la Route des vins de Bourgogne et leurs appellations de renom.

Votre guide-chauffeur vous fera découvrir nos spécialités locales autour d’un pique-nique champêtre et à la bonne franquette.

Le prix inclue la balade en voiture ancienne de 2h suivie du pique-nique. Tarif par personne.

melanie@myfrenchtour.com +33 6 58 00 78 46 http://www.myfrenchtour.com/

