Cher

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Vous pouvez apporter votre propre pique-nique ou en réserver un sur notre site internet

Tarifs : Château, parc et jardins : 9.50 €, enfants (12-18 ans) et étudiants : 7 € / Parc et jardins : 8€, enfants et étudiants : 6€. Animation comprise dans l’entrée aux jardins

Poésie et musique agrémenteront votre promenade grâce à Michel Auvent “le jardinier du bonheur”, poète, conteur et écrivain et à Laurent Galli accompagné de son instrument le santour. Jardins du château d’Ainay-le-Vieil 7 rue du Château 18200 Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T18:00:00

