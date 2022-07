Pique-nique en musique dans les jardins Vitry-le-François, 30 juillet 2022, Vitry-le-François.

Pique-nique en musique dans les jardins

Jardin de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Vitry-le-François Marne Place de l’Hôtel de Ville Jardin de l’Hôtel de Ville

2022-07-30 18:30:00 – 2022-07-30

Vitry-le-François

Marne

Ramenez vos couvertures ou chaises et passez une belle soirée estivale dans les jardins. Profitez des foodtrucks « Chez Patoch' » et « Le Pizzaïolo » pour vous restaurer à la belle étoile. Ecoutez les reprises variées et improvisations aériennes (créations, latino, groove, chanson, reggae, ballades…) du quartet « Jam for Joy ». Thierry Bonneau, nouveau directeur de l’école municipale de musique mais aussi batteur-percussionniste, sera lui aussi de la partie.

http://www.vitry-le-francois.net/

