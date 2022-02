Pique-nique en blanc au château de Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Chantilly Oise Chantilly 15 Le samedi 25 juin, le pique-nique en blanc revient pour une troisième édition !

Dans l’ambiance féerique du jardin anglais illuminé pour l’occasion, partagez un pique-nique unique en famille ou entre amis.

Au programme : DJ set et animation bar à vinyles, bar à champagne… DRESS CODE : Tenue blanche exigée (pas de motifs, pas de rayures…) La direction se réserve la possibilité d’annuler cette manifestation en cas d’intempéries (pluie, orage)

Parking gratuit

