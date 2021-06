Pique Nique Electronique : Tropicold w Goldie B °Kumanope° Why Pink? Le Couvent, 27 juin 2021-27 juin 2021, Marseille.

Le Couvent, le dimanche 27 juin à 12:00

[[http://www.atelier-juxtapoz.fr](http://www.atelier-juxtapoz.fr)](http://www.atelier-juxtapoz.fr)our au Couvent Levat pour un dimanche dans le jardin ! On cale le dj booth à l’ombre du verger et on vous propose dix heures de mixes panoramiques et inspirants avec notamment Goldie B & Kumanope, le duo mixte derrière le label marseillais Omakase pour débuter l’été en beauté. (NB : Et pour le commencer sous les meilleurs auspices, avant de venir nous rejoindre sous le soleil on vous suggère bien civiquement de passer par le bureau de vote pour le 2ème tour des élections régionales et départementales …) ⏤ Goldie B & Kumanope (Omakase recordings) Why Pink l’Amateur Restauration et buvette sur place [www.atelier-juxtapoz.fr](http://www.atelier-juxtapoz.fr) **Goldie B** (Marseille/ dj set/ Omakase recordings) Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, GOLDIE B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz et/ou électro, elle quitte la scène parisienne pour poser ses valises à Marseille en 2017. Elle y entame une carrière solo dans la sphère nu-soul électro sous le pseudonyme de MBKONG et multiplie les apparitions derrière les platines sous l’alias GOLDIE B (Un Autre Air / Festival Le Bon Air, Nomadisco Festival , Les Jardins électroniques, Tropisme, Rinse, FRAP ..). Son répertoire est global, percussif, majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat. Membre du collectif féminin Wicked Girls depuis l’été 2019, elle est également cofondatrice, avec le DJ et producteur Kumanope, du jeune label marseillais Omakase sur lequel est paru son premier EP (sous MBKONG en mars 2019). En 2021 leur compilation Omakase Colors Vol.1 récolte aussi des retours élogieux de la presse et de la scène européennes. Elle y signe le titre «In the Eyes» avec sa belle voix soul et sa patte de productrice downtempo et élégante. Prochaine étape : un EP signé Goldie B fin 2021 toujours sur Omakase et un dj set à Peacock à la rentrée! [[https://soundcloud.com/mbkong](https://soundcloud.com/mbkong)](https://soundcloud.com/mbkong) **Kumanope** (Marseille/ dj set/ Omakase recordings) C’est par le biais de ses études en sound design, entre 2010 et 2013, que Kumanope se lance dans la production musicale puis dans le mix. A cette période il assure les warm up d’artistes internationaux dans différents clubs montpelliérains. En 2016 il emménage à Marseille et y co-fonde le collectif et label D-Mood Records. C’est avec celui ci qu’il secoue d’abord la scène underground phocéenne, avant de se produire sur différents festivals et événements de large ampleur tels que Marsatac, le SIRK, Mirelò, Boiler Room et Le Bon Air. Il apparait sur la première sortie vinyle du label avec son premier alias (Mesh) en 2016 et est également présent sur l’une des faces du DMOOD002 paru en janvier 2020. Enfin, Il co-fonde le très éclectique label Omakase, avec la productrice MBKONG, au début de l’année 2019. L’univers musical de Kumanope est riche et multiple, global. Tant dans ses productions que ses sets, on le devine sur tout les fronts, entre jazz et house, uk bass et tribal, breakbeat et ambiant. En somme, trois mots : « All groove matters » [[https://soundcloud.com/kumanope](https://soundcloud.com/kumanope)](https://soundcloud.com/kumanope) **Why Pink?** (Marseille/ dj set) Amateur de rencards en figures libres et perchées, Why Pink? assume un gros penchant pour les dissonances tordues et barrées où se déclinent les genres. Abstract, Dub-Expé, Ambient, score & Leftfield music se télescopent sur fond de textures moites, hypnotiques et poisseuses. Présent sur la scène musicale marseillaise, il diffuse ses mixes et selectas sur les radios locales telles que Radio Grenouille & Tikka Radio, et plus récemment sur la plateforme lituanienne Why People Dance ou chez les Georgiens de Mutant Radio. [[https://soundcloud.com/whyamimrpink](https://soundcloud.com/whyamimrpink)](https://soundcloud.com/whyamimrpink) **Lamateur** (Marseille/ dj set/ Tropicold) DJ foncièrement éclectique et plutôt aguerri, l’Amateur est le taulier de Tropicold qui rayonne à Marseille mais aussi à Montpellier, Lyon, Bordeaux, Paris … Derrière les platines comme au micro de Radio Grenouille, Tropicold souffle le chaud (des rythmes volontiers syncopés) et le froid (une electro plutôt synthétique) tout en pratiquant allégrement retour vers le futur et mélange des genres. [[https://soundcloud.com/lamateur/](https://soundcloud.com/lamateur/)](https://soundcloud.com/lamateur/) **Tropicold** “Grosses Montées/ Sacrées descentes” Tropicold manie le double-sens tant verbal que musical, Tropicold souffle le chaud (des rythmes volontiers tropicaux) et le froid (une electro plutôt synthétique). Sa trajectoire est ascensionnelle puisque depuis sa création en 2016, Tropicold a rayonné à Marseille (entre clubs, rooftops, caves et même hammams!) mais aussi à Montpellier, Lyon, Bordeaux, Paris… ainsi que dans des festivals réputés tels que Marsatac, Le Bon Air, Midi Festival, Nordik Impakt, Mirelo, Les Courants Alternatifs ou Bazr. Ambiancé par l’Amateur, Tropicold est promoteur de soirées dans son bled marseillais et soigne ses invités, des guests costauds comme Glitter, Mad Miran, QuinzeQuinze, Flegon, Johan Papaconstantino, Ko Shin Moon, Zaltan, Sheitan Brothers, Nigga Fox, Mytron & Ofofo, Ground, Judaah (BFDM), Secousse, Strapontin, Mawimbi, Bosq, Puzupuzu, Tushen Rai, Ramen Break… et puis les satellites + proches et réguliers : Why Pink? Lulu Divine, Akzidance, Lugal Lanbada, Marakujà, Edouard Soirées Loisirs, Discoroscope, Malcolm, Fred Berthet, FKClub, EvaPeel, ou leur compère Massue Moto exilé à Montreal… Tropicold, c’est aussi une émission de radio qui les réunit chaque 4eme mercredi du mois, de 20h à 21h30 sur Radio Grenouille et en podcast. [[https://soundcloud.com/tropicoldmusic](https://soundcloud.com/tropicoldmusic)](https://soundcloud.com/tropicoldmusic)

Entrée libre, adhésion 2€

♫DJ SET♫

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T12:00:00 2021-06-27T22:30:00