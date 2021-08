Pique nique électronique: Carte blanche à Jack de Marseille Le Couvent, 15 août 2021, Marseille.

Pique nique électronique: Carte blanche à Jack de Marseille

Le Couvent, le dimanche 15 août à 12:00

[http://www.atelier-juxtapoz.fr](http://www.atelier-juxtapoz.fr)ront de vous le présenter, voilà plus de 30 ans que Jack de Marseille mixe au quatre coins du globe et accompagné des plus belles pointures de la scène électro mondiale (Dave Clarke, Laurent Garnier, Carl Cox, Luciano, Colin Dale, Mr C, DJ Hell, Luke Slater, Milton Bradley, …) Le 15 août on lui laisse les clés de la maison et une carte blanche. Gardez une oreille ouverte, on vous révèle le line up cette semaine ! Restauration & buvette sur place www.atelier-juxtapoz.fr

adhésion 2€

♫ELECTRO♫

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T12:00:00 2021-08-15T23:00:00