Pique-nique du vigneron indépendant Montagne, 4 juin 2022, Montagne. Pique-nique du vigneron indépendant Château Côtes de Bonde 4 Route de Lussac Montagne

2022-06-04 10:30:00 – 2022-06-06 17:00:00 Château Côtes de Bonde 4 Route de Lussac

Montagne Gironde Montagne Au cours du week-end de la Pentecôte, le Château Côtes de Bonde vous attend pour partager une journée “Pique-nique du vigneron indépendant” L’occasion idéale pour savourer un moment authentique chez un vigneron indépendant ! Programme: Randonnée pédestre 10h30

Randonnée VTT 10h30

Repas/Dégustation 12h-15h

Visite 15h Apéro offert

Possibilité de réserver le repas

Château Côtes de Bonde 4 Route de Lussac Montagne

