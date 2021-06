Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Pique Nique du Vigneron Indépendant : Le Clos des Quarterons Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Vous apportez votre Pique Nique, on s'occupe des flacons ! Attention, les places pour déjeuner entre 12h et 14h sont limitées à 20 personnes.

Contactez nous pour réserver au 02 47 97 75 25 De 10h à 18h nous vous proposons une visite de chai atypique :

– « Le Chai d’œuvres » – 100m2 de Graphitis artistiques sur les cuves historiques du Domaine !

Véritable ancrage pédagogique, pour mieux comprendre les étapes fondamentales en vignes, au chai, la Biodynamie…

