PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDEPENDANT- DOMAINE LA FONT DES ORMES Caux, 19 juin 2021-19 juin 2021, Caux.

PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDEPENDANT- DOMAINE LA FONT DES ORMES 2021-06-19 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-01 16:00:00 16:00:00

Caux 34720

Les Vignerons Indépendants organisent sur toute la France un grand Pique-Nique afin de permettre au plus grand nombre de venir savourer le temps d’un pique-nique la douceur de vivre au cœur des vignobles.

Nous vous proposons une balade de mazet en mazet sur le vignoble autour du domaine à la découverte de la particularité de notre terroir basaltique et calcaire. Nous serons ravis de vous faire déguster nos vins. Sur place, vous pourrez selon votre envie soit venir avec votre pique-nique soit réserver une généreuse assiette campagnarde. Nous mettrons à votre disposition des plaids sur l’herbe et des tables.

Réservation par téléphone auprès de Mireille ou par email : 07 62 73 90 75 / contact@fontdesormes.fr

Samedi 19 Juin venez prendre une bouffée d’air printanier le temps d’un pique-nique et d’une balade de mazet en mazet sur notre vignoble basaltique.

