PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDEPENDANT-DOMAINE LA CROIX GRATIOT Montagnac, 6 juin 2022, Montagnac.

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06 18:00:00

Montagnac Hérault Montagnac

* 11h : Dégustation mets & vins.

* 12h : Partage ton pique-nique ou restaure toi sur place avec le food truck Où es-tu Ginger ?

Entrées à 3€ : Salade Méditerranéenne ou Gaspacho de saison

Plat à 13€ : Curry de crevettes Thaï et Riz parfumé

Sandwich Vietnamien 7€ : Banh Mi : Mesclun, chou rouge, carotte, effiloché de porc ou omelette, sauce épicée

Desserts : 3€ : Pavlova framboise et zeste de citrons verts ou cake citron-pavot ou mousse au chocolat, caramel beurre salé.

*Après-midi :

– Vernissage Expo Delphine Fabro “Je ne t’ai rien promis et j’ai tenu parole” : Delphine Fabro, artiste plasticienne (et graphiste), propose une mise en scène des textes poétique de Nicolas Jules dans une série de photographie.

– Dans l’après-midi le Food truck “Où es-tu ginger ?” proposera pour les gourmands des gaufres et pancakes.

– Catherine de Grain de Zen à Montagnac vous proposera des massages en plein air.

*15h : Concert Nicolas Jules

Repas Food Truck au 04 67 25 27 88

Pique-nique du vigneron indépendant au domaine La Croix Gratiot.

Apportez votre pique-nique !

Dégustation, massage et concert !

+33 4 67 25 27 88 https://croix-gratiot.com/

Repas Food Truck au 04 67 25 27 88

