Commandez votre billet* en choisissant le lieu de retrait de votre panier pique-nique du terroir (Prix 150.- pour 4 personnes/120.- sans le sac. Récupérez votre panier pique-nique pour 4 personnes le samedi 19 juin entre 9h30 et 11h30 dans la cave que vous avez sélectionné. Bonne balade et bonne dégustation ! Chaque panier (150.-/4 pers. ou 120.- sans sac) contient : 1 sac à dos isotherme (possibilité de prendre sans le sac) 2 bouteilles de vins 4 mini verres inao 1 mini couteau tir bouchon Victorinox 1 planchette 1 pain d’épautre 1 terrine de campagne Des salamis bon-bon 1 Saucisse de bœuf 1 Rilette de poisson 1 Fromage de chèvre 1 Sachet de biscuit aux noisettes 1 Panier de fraises et de tomates picollos 1 Fromage PDG 2 Bouteilles de vins Les trois caves à choix pour récupérer votre panier pique-nique: Rive droite: Domaine des Bossons, Route de Maison-rouge 27, 1242 Satigny Entre Arve et Rhône: Domaine des Lolliets, Route des Lolliets 41, 1286 Soral Entre Arve et Lac: Domaine de la Vigne-banche, Route de Vandoeuvre, 1233 Cologny *Billet non remboursable. En cas de mauvais temps samedi, les produits peuvent en grande majorité être consommé plus tard.

