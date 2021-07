Batz sur mer Plage Valentin 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Pique-Nique du 14 juillet Plage Valentin 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

En raison du contexte sanitaire, le traditionnel feu d’artifice ne pourra pas être tiré cette année encore… Afin de célébrer, malgré tout et comme il se doit, la Fête Nationale, la municipalité vous propose de participer à un pique-nique géant sur la plage Valentin. Rendez-vous à partir de midi ! Les conseillères en séjour de l’Office de tourisme vous accueilleront sur place et vous rappelleront les consignes sanitaires à respecter. En famille ou en groupe d’amis, apportez avec vous le nécessaire pour vous nourrir… On se charge de la musique !

