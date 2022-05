PIQUE NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Saint-Saturnin-de-Lucian Saint-Saturnin-de-Lucian Catégories d’évènement: Hérault

PIQUE NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS Saint-Saturnin-de-Lucian

2022-06-18 – 2022-06-19

2022-06-18 – 2022-06-19

Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault Un concept unique : Barbecue convivial aux ceps de vigne. Apportez vos grillades ou appelez nous pour réservez un plateau de la Boucherie Favreau à Saint Félix. Ce sera l’occasion de partager un moment hors du temps, de déguster les nouveaux millésimes, de partager sur notre métier et de visiter la cave par petits groupes. Venez pique-niquer sur le devant de notre cave.

Au programme : barbecue aux souches de vignes, visite guidée et commentée de la cave et du Chai et dégustation /vente des vins bio du Domaine.

Nous vous attendons nombreux ! +33 4 67 44 52 21

