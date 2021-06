Pique-Nique des vignerons indépendants Château Boisset, 19 juin 2021-19 juin 2021, Valflaunès.

Pique-Nique des vignerons indépendants

Château Boisset, le samedi 19 juin à 11:00

Restauration sur place possible Aire de pique-nique aménagée et ombragée ANIMATIONS: Sortons des sentiers battus, nous vous proposons une immersion dans l’univers viti-vinicole mais pas que … Exceptionnellement pour l’occasion nous avons invité la manade de Vincent Lopez afin de partager avec vous la culture taurine. De la vigne au taureau, c’est une journée remplie de traditions qui vous attend. Coté Vignes: – Balade commentée dans les vignes, – Visite de cave, – Découverte de nos cuvées. Coté taureau: – A la rencontre d’un manadier, – Démonstration taurine. Au menu ce jour là, un menu vignerons* à 18€ composé d’une entrée (Pâté croûte maison au marron, fraîcheur du moment), d’un plat (Pressé de pomme de terre au Cantal Duo de saucisse ( cèpe et campagnarde ) et d’un dessert (Tarte au pomme). Le café ou le thé sont offerts. Un second menu à 7€ vous est proposé, le menu snacking* est composé d’un wrap au choix (Jambon – Emmental ou Chèvre – Miel ou Thon Mayo), d’une boisson et d’un dessert. *Date limite de réservation : – Mercredi16 juin [contact@chateauboisset.fr](mailto:contact@chateauboisset.fr) 07 82 25 27 29

Menu sur réservation, Tarifs des menus: 18€ pour le menu vigneron, 7€ pour le menu snacking

Le principe de ce pique-nique est simple : Profitez d’un repas tiré du sac ou de notre repas vigneron

Château Boisset Château Boisset 34270, Valflaunès – France Valflaunès Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T17:00:00