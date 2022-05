Pique-nique des Vignerons Indépendants – Champagne Bonnevie-Bocart Billy-le-Grand Billy-le-Grand Catégories d’évènement: 51400

Pique-nique des Vignerons Indépendants – Champagne Bonnevie-Bocart Billy-le-Grand, 4 juin 2022

2022-06-04

Billy-le-Grand 51400 Billy-le-Grand Venez passer une journée conviviale autour d’activités en lien avec le et la Champagne.

La journée sera ponctuée d’une balade dans le vignoble, de dégustations, d’animations et de jeux pour petits et grands. 2 formules possibles :

• Vous pourrez apporter votre pique-nique et des tables, chaises, barbecues… sont mises à votre disposition (boissons offertes) . • Possibilité de repas (Paella) sur réservation uniquement avec une participation de 22€ (boissons offertes) champagne-bocart@orange.fr +33 3 26 67 95 67 http://www.champagne-bonnevie-bocart.com/ Champagne Bonnevie-Bocart 10 rue du Midi Billy-le-Grand

