Pique-nique des vignerons indépendants, 4 juin 2022, .

Pique-nique des vignerons indépendants

2022-06-04 – 2022-06-06

Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol… nLe vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques et culturelles ! n nL’événement est ouvert à tous, passionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant… tout cela dans le respect des règes sanitaires. n nRéservation obligatoire. n nPlus d’infos ICI n

Découverte, dégustation, visite du monde viticole

Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol… nLe vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques et culturelles ! n nL’événement est ouvert à tous, passionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant… tout cela dans le respect des règes sanitaires. n nRéservation obligatoire. n nPlus d’infos ICI n

dernière mise à jour : 2022-05-13 par