PIQUE-NIQUE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS

2022-06-04 – 2022-06-06 À l’occasion du Pique-Nique des Vignerons Indépendant du 4 juin, le Château ouvre les portes de son jardin à la française. ► Dès 11h00, apportez votre pique-nique et installez-vous dans le parc du Château ! Vous pourrez profiter sur place :

► D’un bar à vins, jus de fruits et bières et nos produits du terroir. ► Jeux pour petits et grands :

pétanque, molky, coloriages… ►Visite guidée du Château : Départ à 11h00 et 15h00 au tarif de 9.50€ par personne.

Gratuit pour les -16 ans

Nous espérons vous voir nombreux. Entrée gratuite.

