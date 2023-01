PIQUE-NIQUE DES VENDANGES AU DOMAINE BLOUIN Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Une journée riche en découvertes vous attend pour le pique-nique des vendanges. C’est l’occasion d’en savoir plus sur les vendanges manuelles et de se prêter au jeu, tout cela suivi d’un apéritif des Coteaux du Layon et du pique-nique.

Au programme :

– 9h30 : Accueil des participants, explications sur les vendanges manuelles

– 10h00-12h00 : Vendanges

– 12h15 : Déchargement de la vendange

– 12h30 : Apéritif découverte des Coteaux du Layon suivi du pique-nique avec les vins du Domaine. Nous mettrons à votre disposition un barbecue, des tables, des chaises…

– 14h30 : Découverte des travaux de cave et dégustation de jus pressé Le programme pourra varier en fonction de la météo. Pensez à réserver avant le 15/09/2023.

