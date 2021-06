Pique-nique des Fiertés Autistes Jardin Catherine Labouré, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 12h30 à 18h

gratuit

En juin, c’est le mois des fiertés et les personnes autistes peuvent fêter leur acceptation via un pique-nique convivial le 19 juin à 12h30 au jardin Catherine Labouré (75007)

L’Autistic Pride Day, ou journée des fiertés autistes est une initiative prise par l’association anglaise Aspies For Freedom pour célébrer la neurodiversité des personnes autistes et reconnaître leurs potentiels et leurs capabilités. Au sein du mois des fiertés, plusieurs fiertés se croisent et les fiertés autistes en font partie.

Ce sera aussi en cohérence avec le Mois Parisien du Handicap.

Traditionnellement les fiertés autistes se traduisent par la reconquête de l’espace public afin d’afficher sa visibilité.

En assumant ses particularités, le stimming et ses stéréotypies, on revendique la fierté d’être autiste face à une image déficitaire.

A Paris nous organiserons un pic-nique entre autistes, alliés, proches et accompagnants le 19 juin à partir de 12h30 jusqu’à 18h.

Entrée rue de Babylone : emplacement au jardin potager second jardin au fond du jardin catherine Labouré (75007).

Vous pouvez partir quand vous voulez.

Infos ci -dessous :

Nous sommes une association de personnes autistes adultes, de tout âge avec une moyenne à 27 ans.

Apportez à manger pour vous ou pour le groupe.

Consignes sanitaires à respecter (masque et distance de 1m), du gel hydroalcoolique sera fourni.

En 2019 nous étions 15, la limite est fixée à 50.

Tour de parole pour se présenter (libre) et éventuellement parler de ses centres d’intérêts. Tout moyen de communication accepté.

Echanges libres et explication sur les fiertés autistes, jeux parallèles possibles sans participer au groupe ou simplement repos ou dormir.

Aucune obligation de s’exprimer si on ne peut/veut pas.

Jardin Catherine Labouré 29 rue de Babylone Paris 75007

10 : Vaneau (207m) 10, 12 : Sèvres – Babylone (304m)



Contact :Association CLE Autistes contact@cle-autistes.fr https://asso.cle-autistes.fr https://www.facebook.com/CLEAutistes/ https://twitter.com/CLE_Autistes

