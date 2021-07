Chantilly Chantilly Chantilly, Oise Pique-nique des familles Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Pique-nique des familles Chantilly, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Chantilly. Pique-nique des familles 2021-07-04 – 2021-07-04

Chantilly Oise Cette année encore, nous vous attendons au Parc Watermaël-Boitsfort pour un après-midi festif ponctué de nombreuses animations !

Au programme:

-14h à 17h, brocante des enfants

-14h30 à 18h45: Animations par le Cercle d’escrime ancienne de Marly-le-Roi:

-14h30-15h30: déambulation

-16h à 17h: parcours du pirate

-17h30 à 18h: spectacles

-18h15 à 18h45: animations à l’abordage!

-14h30 à 17h30: atelier maquillage et sculpture de ballons avec Carabistouille,

-15h à 17h: balade à dos d’âne

-À partir de 19h: apéritif offert par la mairie

-À partir de 19h30: pique-nique Sur place un stand de crêpes et boissons sera tenu par le Comité des Fêtes et la Maison Trueba sera Et n’oubliez pas d’apporter votre pique-nique pour dîner ensemble. La ville offre l’apéritif pour partager un moment convivial ! +33 3 44 62 42 00 Cette année encore, nous vous attendons au Parc Watermaël-Boitsfort pour un après-midi festif ponctué de nombreuses animations !

Au programme:

-14h à 17h, brocante des enfants

-14h30 à 18h45: Animations par le Cercle d’escrime ancienne de Marly-le-Roi:

-14h30-15h30: déambulation

-16h à 17h: parcours du pirate

-17h30 à 18h: spectacles

-18h15 à 18h45: animations à l’abordage!

-14h30 à 17h30: atelier maquillage et sculpture de ballons avec Carabistouille,

-15h à 17h: balade à dos d’âne

-À partir de 19h: apéritif offert par la mairie

-À partir de 19h30: pique-nique Sur place un stand de crêpes et boissons sera tenu par le Comité des Fêtes et la Maison Trueba sera Et n’oubliez pas d’apporter votre pique-nique pour dîner ensemble. La ville offre l’apéritif pour partager un moment convivial ! Ville de Chantilly dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville 49.19851#2.46232