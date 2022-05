Pique-nique des Envolées Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Pique-nique des Envolées Carentan-les-Marais, 15 mai 2022, Carentan-les-Marais. Pique-nique des Envolées La Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais

2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 19:00:00 19:00:00 La Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve

Partagez un moment convivial et culturel à l'occasion du pique-nique à la Maison du Parc. Des temps forts : tables rondes, conférences, spectacles, randonnées complèteront ce nouveau rendez-vous des Envolées.

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 http://www.parc-cotentin-bessin.fr/

