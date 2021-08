Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Indre, Mézières-en-Brenne Pique-nique des Causeux Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Mézières-en-Brenne

Pique-nique des Causeux Mézières-en-Brenne, 27 août 2021, Mézières-en-Brenne. Pique-nique des Causeux 2021-08-27 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-27 20:30:00 20:30:00

Mézières-en-Brenne Indre Mézières-en-Brenne Indre S’exprimer, débattre, échanger, papoter… Familles rurales de Mézières-en-Brenne et Saint-Michel-en-Brenne organise le pique-nique des Causeux, animé par Thierry Chareyre. Prévoir d’apportez le pique-nique et de quoi s’installer confortablement (lieu de repli abrité prévu en cas de mauvais temps). Ouvert à tous, gratuit. Pique-Nique des Causeux : “Vivre en famille avec les écrans” dans un théâtre de verdure, situé derrière le Village vacances. Un fléchage sera mis en place. +33 2 54 08 71 78 S’exprimer, débattre, échanger, papoter… Familles rurales de Mézières-en-Brenne et Saint-Michel-en-Brenne organise le pique-nique des Causeux, animé par Thierry Chareyre. Prévoir d’apportez le pique-nique et de quoi s’installer confortablement (lieu de repli abrité prévu en cas de mauvais temps). Ouvert à tous, gratuit. ©Chantal Kroliczak dernière mise à jour : 2021-07-31 par Destination Brenne

Détails Catégories d’évènement: Indre, Mézières-en-Brenne Autres Lieu Mézières-en-Brenne Adresse Ville Mézières-en-Brenne lieuville 46.79674#1.30259