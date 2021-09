Lille rue Fulton Lille, Nord Pique nique de l’association Vivre Ensemble à Esquermes rue Fulton Lille Catégories d’évènement: Lille

Crée sous l’impulsion d’un groupe d’habitants en 2007, l’ association « Vivre ensemble à Esquermes », poursuit les objectifs suivants : Promouvoir la convivialité dans l’ancien « village d’Esquermes », au sein du quartier Vauban-Esquermes. En raison des mesures sanitaires actuelles merci d’apporter votre pique nique, assiettes, couverts et verres afin de limiter les riques de contamination. Le pique nique aura lieu rue Fulton à partir de midi. Venez nombreux !

Entrée libre

Pique nique de la rentrée rue Fulton 5, rue Fulton, Lille Lille Vauban-Esquermes Nord

