Le Mans Sarthe Des Ardriers au plateau de Rouillon, découvrons le bocage et les passages de l’homme préhistorique. Pique-niquons ensemble sur le toit du Mans avec votre guide Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine. Visite guidée co-organisée avec l’association Cyclamaine.

Rdv au 48, place de la République – rue de la Perle.

