Terville 57180 Le centre social ATEJ et l’association « Ca marche à Terville » organisent en partenariat avec la municipalité, le pique-nique citoyen. Programme :

10h00 – Marche à partir de

12h00 – Apéro partagé offert par l’ATEJ

12h00 – Barbecue partagé tiré du sac

14 h – Structures gonflables à partir de

Animation musicale et sportive à partir de 14h jusqu’à 16h +33 3 82 88 82 88 Ville de Terville

