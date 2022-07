PIQUE-NIQUE CITOYEN À MIRÉ Miré, 14 juillet 2022, Miré.

PIQUE-NIQUE CITOYEN À MIRÉ

Miré
Rue du soleil levant
Stade

2022-07-14 – 2022-07-14

Rue du soleil levant Miré

Miré

Maine-et-Loire

Miré

La municipalité convie habitants et voisins à un pique-nique républicain le jour de la fête nationale et offrira apéritif, dessert et bulles à tous les participants.

L’occasion de partager, d’échanger et de se rencontrer.

Des animations pour tous seront proposées : structures gonflables, jeux en bois, pétanque, palets, quilles en bois…

Le petit plus : une scène sera mise à disposition des chanteurs et musiciens, débutants ou confirmés ; vous aurez l’occasion de pousser la chansonnette ou faire vos gammes devant un public chaleureux à partir de 17h.

N’oubliez de glisser dans dans votre panier-repas, vos couverts et aussi de vous habiller aux couleurs de la France en ce 14 juillet.

Inscriptions obligatoires avant le 07 juillet auprès de la mairie.

Rendez-vous jeudi 14 juillet 2022 à Miré pour partager un pique-nique républicain.

+33 2 41 32 82 14

