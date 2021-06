Pique-nique chic à l’Abbaye de Cornilly à Contres Le Controis-en-Sologne, 20 juin 2021-20 juin 2021, Le Controis-en-Sologne.

Pique-nique chic à l’Abbaye de Cornilly à Contres 2021-06-20 16:30:00 – 2021-06-20 22:30:00

Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher Le Controis-en-Sologne

40 EUR Pique-nique chic à l’Abbaye de Cornilly à Contres. Une véritable parenthèse champêtre dans le cadre somptueux, privé et secret de l’Abbaye de Cornilly fondée par des moines bénédictins venus de Toscane au XIe siècle. Après la visite des lieux, guidés par le propriétaire, L’Art de vivre de la Renaissance à nos jours vous sera présenté. Des anecdotes liées à cet Art si méconnu du pique-nique et des intermèdes dansés ou musicaux sont également prévus au cours de de cet après-midi. Avant de pique-niquer sur l’herbe ou installés confortablement dans des fauteuils de jardin, un verre d’hypocras vous sera servi dans le cloître. Une tenue vestimentaire « en rouge et blanc » ajoutera une tonalité festive et harmonieuse à l’ évènement !

Pique-nique chic à l’Abbaye de Cornilly à Contres. Une véritable parenthèse champêtre dans le cadre somptueux, privé et secret de l’Abbaye de Cornilly fondée par des moines bénédictins venus de Toscane au XIe siècle.

bebloisandvisit@gmail.com +33 6 87 10 21 55 https://www.billetweb.fr/pique-nique-a-labbaye

