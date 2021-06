PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDEPENDANTS AU CHATEAU DU COING Saint-Fiacre-sur-Maine, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Fiacre-sur-Maine.

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDEPENDANTS AU CHATEAU DU COING 2021-06-19 – 2021-06-20

Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 Saint-Fiacre-sur-Maine

Un domaine familial de caractère : deux femmes passionnées, mère & fille, sont à la tête de ce domaine. Le domaine travaille dans une tradition et une continuité familiale.

Authenticité & passion : la pureté des terroirs et des vins, la minéralité et le partage par la dégustation sont des postes clefs. Toute la journée, découverte de nos cuvées à l’aveugle, accompagnée d’une fiche de dégustation guidée. Réservation conseillée. Exposition des Métiers d’art samedi et dimanche.

commercial@vgc.fr +33 2 40 54 02 03 http://www.vgc.fr/

