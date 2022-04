Pique-nique chez le vigneron Kintzheim, 6 juin 2022, Kintzheim.

Pique-nique chez le vigneron Kintzheim

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06

Kintzheim Bas-Rhin Kintzheim

Le principe est simple, apportez votre pique-nique et le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol… Le vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques : barbecue à disposition, vente de desserts et café, coin jeu pour les enfants, visite de la cave et du domaine, vente de vins avec offre spéciale ce jour-là. Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

Pique-nique avec barbecue à disposition, vente de desserts et café, coin jeu pour les enfants, visite de la cave et du domaine, vente de vins avec offre spéciale ce jour-là.

+33 6 89 71 03 71

