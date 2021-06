Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Thomas Klein EARL vins d’Alsace Klein, 19 juin 2021-19 juin 2021, Albé.

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Thomas Klein

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à EARL vins d’Alsace Klein

Rendez-vous les 19 et 20 juin pour profiter d’une journée de détente, de découverte et de divertissement en notre compagnie. Une expérience qui ravira petits et grands. Au programme : * Dégustation des vins du domaine commenté par le vigneron * Vente de fromages par Jean Philippe, CASA CASEI * Vente de crêpes, de confitures et de compotes, Les Délices de Joséphine * Balade commentée dans le vignoble avec Thomas Klein , le vigneron du domaine * Animations pour enfants : le samedi, atelier des différents sens (goût, toucher et odorat) et le le dimanche, jeu de piste autour du raisin et de la vigne N’oubliez pas votre pique-nique pour profiter au maximum de ce moment convivial.

Sur réservation

Thomas Klein ouvre ses portes lors des Journées Nationales de l’Agriculture, dans le cadre de l’événement annuel « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant »

EARL vins d’Alsace Klein 1 rue du Maedersbach 67220 Albé Albé Bas-Rhin



2021-06-19T10:45:00 2021-06-19T19:00:00;2021-06-20T10:45:00 2021-06-20T19:00:00