PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT Saint-Martin-de-l’Arçon, 4 juin 2022, Saint-Martin-de-l'Arçon.

PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT Saint-Martin-de-l’Arçon

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 16:00:00

Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault Saint-Martin-de-l’Arçon

L’art de vivre, la rencontre, la convivialité et l’amour de l’authenticité font partie de l’ADN de chaque vigneron indépendant. La manifestation est coordonnée au niveau national par les Vignerons Indépendants de France.

​Dans l’Hérault, les Vignerons Indépendants s’associent à cet événement depuis plusieurs années pour lui donner une saveur bien héraultaise ! Ils vous proposent de venir découvrir les arômes, les couleurs, la personnalité de leurs vins produits dans le respect du terroir et toujours dans les règles de l’art. Laissez-les vous accueillir avec un verre de vin pour débuter votre repas, tiré du sac ou concocté sur place. Et profitez !

Programme

Pique-Nique tiré du sac

Possibilité de réserver un panier pique-nique (payant, à réserver à l’avance)

A partir de 10h, randonnée guidée et gourmande de 4 km aller et 4.5 km retour sans difficultés

Trajet à partir du Mas du Rouyre à Saint-Martin de l’Arçon à travers les châtaigniers puis le long des terrasses cultivées en vignes et oignons doux, du domaine, la voie verte le long du Caroux et des gorges d’Héric.

Destination : les vignes et oliveraies bio entretenues par les moutons du domaine et pique-nique en bord de rivière.

L’art de vivre, la rencontre, la convivialité et l’amour de l’authenticité font partie de l’ADN de chaque vigneron indépendant.

Le Mas du Rouyre vous convie à une rando gourmande

​

contact@lemasdurouyre.com https://www.lemasdurouyre.com/

L’art de vivre, la rencontre, la convivialité et l’amour de l’authenticité font partie de l’ADN de chaque vigneron indépendant. La manifestation est coordonnée au niveau national par les Vignerons Indépendants de France.

​Dans l’Hérault, les Vignerons Indépendants s’associent à cet événement depuis plusieurs années pour lui donner une saveur bien héraultaise ! Ils vous proposent de venir découvrir les arômes, les couleurs, la personnalité de leurs vins produits dans le respect du terroir et toujours dans les règles de l’art. Laissez-les vous accueillir avec un verre de vin pour débuter votre repas, tiré du sac ou concocté sur place. Et profitez !

Programme

Pique-Nique tiré du sac

Possibilité de réserver un panier pique-nique (payant, à réserver à l’avance)

A partir de 10h, randonnée guidée et gourmande de 4 km aller et 4.5 km retour sans difficultés

Trajet à partir du Mas du Rouyre à Saint-Martin de l’Arçon à travers les châtaigniers puis le long des terrasses cultivées en vignes et oignons doux, du domaine, la voie verte le long du Caroux et des gorges d’Héric.

Destination : les vignes et oliveraies bio entretenues par les moutons du domaine et pique-nique en bord de rivière.

yporas

Saint-Martin-de-l’Arçon

dernière mise à jour : 2022-05-19 par