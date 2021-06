Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant Pescadoires, 19 juin 2021-19 juin 2021, Pescadoires.

Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant 2021-06-19 – 2021-06-20 Le Bourg Fédération des Vignerons Indépendants du Lot

Pescadoires Lot Pescadoires

EUR 19 juin:

– Clos Triguedina (Vire-sur-Lot)

– Mas Lévigné (Maxou)

– Vignobles Didier Pelvillain (Prayssac)

– Château Les Cloutous (Portes du Quercy)

– Domaine Campoy (Flaujac-Poujols)

– Château Lacapelle-Cabanac (Lacapelle-Cabanac)

20 juin:

– Mas Lévigné (Maxou)

– Vignobles Didier Pelvillain (Prayssac)

– Château les Cloutous (Portes du Quercy)

– Château Le Brézeguet (Bélaye)

– Domaine Campoy (Flaujac-Poujols)

– Domaine de la Garde (Labastide-Marnhac)

– Château de Miraval (Saint-Matré)

Prêts pour partir à la découverte du vignoble français en famille ou entre amis pour une journée ou un we au vert? Le pique-nique chez le Vigneron Indépendant est l’occasion idéale. Les vignerons ouvrent les portes de leurs exploitations pour un moment de partage, de convivialité, mais aussi pour se rapprocher de la terre et ses paysages qui font la beauté de la France. Découverte des savoir-faire, dégustations des vins, rencontre avec une famille, animations sont au programme et vous, vous amenez votre pique-nique, simple non? A très vite dans le vignoble.

Prêts pour partir à la découverte du vignoble français en famille ou entre amis pour une journée ou un we au vert? Le pique-nique chez le Vigneron Indépendant est l’occasion idéale. Les vignerons ouvrent les portes de leurs exploitations pour un moment de partage, de convivialité, mais aussi pour se rapprocher de la terre et ses paysages qui font la beauté de la France. Découverte des savoir-faire, dégustations des vins, rencontre avec une famille, animations sont au programme et vous, vous amenez votre pique-nique, simple non? A très vite dans le vignoble.

19 juin:

– Clos Triguedina (Vire-sur-Lot)

– Mas Lévigné (Maxou)

– Vignobles Didier Pelvillain (Prayssac)

– Château Les Cloutous (Portes du Quercy)

– Domaine Campoy (Flaujac-Poujols)

– Château Lacapelle-Cabanac (Lacapelle-Cabanac)

20 juin:

– Mas Lévigné (Maxou)

– Vignobles Didier Pelvillain (Prayssac)

– Château les Cloutous (Portes du Quercy)

– Château Le Brézeguet (Bélaye)

– Domaine Campoy (Flaujac-Poujols)

– Domaine de la Garde (Labastide-Marnhac)

– Château de Miraval (Saint-Matré)