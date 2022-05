Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Passy-sur-Marne Passy-sur-Marne Catégories d’évènement: Aisne

Passy-sur-Marne

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Passy-sur-Marne, 5 juin 2022, Passy-sur-Marne. Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Passy-sur-Marne

2022-06-05 – 2022-06-06

Passy-sur-Marne Aisne Passy-sur-Marne Pique-nique le Vigneron Indépendant Alain Mercier Venez accompagnés de votre famille et vos amis. Réservation obligatoire (places limitées) pour la journée du dimanche 5 ou lundi 6 juin 2022.

email : contact@champagne-alain-mercier.fr Pique-nique le Vigneron Indépendant Alain Mercier Venez accompagnés de votre famille et vos amis. Réservation obligatoire (places limitées) pour la journée du dimanche 5 ou lundi 6 juin 2022.

email : contact@champagne-alain-mercier.fr contact@champagne-alain-mercier.fr Pique-nique le Vigneron Indépendant Alain Mercier Venez accompagnés de votre famille et vos amis. Réservation obligatoire (places limitées) pour la journée du dimanche 5 ou lundi 6 juin 2022.

email : contact@champagne-alain-mercier.fr Champagne Alain Mercier

Passy-sur-Marne

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Passy-sur-Marne Autres Lieu Passy-sur-Marne Adresse Ville Passy-sur-Marne lieuville Passy-sur-Marne Departement Aisne

Passy-sur-Marne Passy-sur-Marne Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/passy-sur-marne/

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Passy-sur-Marne 2022-06-05 was last modified: by Pique-nique chez le Vigneron Indépendant Passy-sur-Marne Passy-sur-Marne 5 juin 2022 Aisne Passy-sur-Marne

Passy-sur-Marne Aisne