PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT Nissan-lez-Enserune, 5 juin 2022, Nissan-lez-Enserune.

PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT Nissan-lez-Enserune

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Nissan-lez-Enserune Hérault Nissan-lez-Enserune

A partir de 11h : visite de la cave et dégustation gratuite des vins (vins en bouteille et directement à la cuve) ; visite des anciennes écuries du domaine

12h/12h30 : repas tiré du sac à déguster dans un espace aménagé, sous les arbres

Sieste dans le jardin dans un espace spécialement aménagé

Toute la journée :

Démonstration de tournage sur bois (divers objets autour du vin, mais pas uniquement) – à confirmer

Visite du chai et dégustations commentées

Activités pour les enfants : coloriages, lancer de bouchons

Pique-nique tiré du sac, dégustations gratuites de vins, visites commentées, activités pour enfants.

+33 6 70 35 36 77

Nissan-lez-Enserune

