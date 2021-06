Montblanc Montblanc Hérault, Montblanc PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT Montblanc Montblanc Catégories d’évènement: Hérault

Montblanc

PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT Montblanc, 19 juin 2021-19 juin 2021, Montblanc. PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT 2021-06-19 11:00:00 11:00:00 – 2021-06-20 17:00:00 17:00:00

Montblanc Hérault Montblanc Partez à la découverte de la Villa Sépia au cours des pique-niques chez les vignerons indépendants. La Villa Sépia vous ouvre ses portes pour un moment de partage, de convivialité autour de la viticulture.

Des animations sont prévues sur place dont:

– une Dégustation commentée à 11h

– une visite de chai à 14 h

+33 4 67 11 95 36 http://lavillasepia.com/

