La Famille Lebas cultive et vinifie ses cépages traditionnels des vins de Loire depuis 1789. A la Haie Trois Sous, la vigne est une histoire de famille et de passion. Nous sommes viticulteur de père en fils depuis plusieurs générations. Nous nous situons au cœur du vignoble Nantais sur la commune de Maisdon Sur Sèvre à environ 20Km de Nantes. Nos parcelles sont situées dans un rayon de 2km autour de la cave. La surface actuelle de l'exploitation est d'environ 24 hectares, encépagés en grande partie en Muscadet et le reste étant du Gros Plant, du Sauvignon gris, du Gewurztraminer, du Gamay et du Merlot. L'amour de la vigne… et la passion du goût. Avec possibilité de barbecue sur demande Ballade dans les vignes à la découverte du site de Pont Caffino Pique-nique au Domaine de la Famille Lebas avec possibilité de barbecue sur demande Ballade dans les vignes à la découverte du site de poncaffino herve.lebas@neuf.fr +33 6 60 58 62 78 http://www.famille-lebas.fr/

