Pique-nique chez le vigneron indépendant Kaysersberg Vignoble, 5 juin 2022, Kaysersberg Vignoble.

Pique-nique chez le vigneron indépendant Kaysersberg Vignoble

2022-06-05 – 2022-06-05

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis. Venez découvrir et partager la passion du vigneron pour son métier et pour ses vins. Le principe du pique-nique est le suivant: le vigneron indépendant et sa famille invitent chez eux clients, amis et tous ceux qui veulent découvrir le métier de vigneron. nLes visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel, animations variées et bien entendu, le vin pour le pique-nique et les dégustations. nProgramme de la journée : n10H00 : Départ pour la visite du sentier viticole qui sillonne le coteau du MAMBOURG avec dégustation de nos vins et jeu de piste au cœur des vignes. n13H00 : Retour au domaine repas tiré du sac (mise à disposition d’un barbecue pour vos grillades) nAnimation musicale n15H00 : Visite de la cave et explications sur les différents matériels utilisés dans les travaux de la vigne nRéservation obligatoire avec inscription par mail ou téléphone.

Réservation obligatoire. Vous apportez votre repas, le vigneron offre le vin.

+33 3 89 47 13 20

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis. Venez découvrir et partager la passion du vigneron pour son métier et pour ses vins. Le principe du pique-nique est le suivant: le vigneron indépendant et sa famille invitent chez eux clients, amis et tous ceux qui veulent découvrir le métier de vigneron. nLes visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel, animations variées et bien entendu, le vin pour le pique-nique et les dégustations. nProgramme de la journée : n10H00 : Départ pour la visite du sentier viticole qui sillonne le coteau du MAMBOURG avec dégustation de nos vins et jeu de piste au cœur des vignes. n13H00 : Retour au domaine repas tiré du sac (mise à disposition d’un barbecue pour vos grillades) nAnimation musicale n15H00 : Visite de la cave et explications sur les différents matériels utilisés dans les travaux de la vigne nRéservation obligatoire avec inscription par mail ou téléphone.

Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-05-13 par