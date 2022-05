Pique-nique chez le vigneron indépendant Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Pique-nique chez le vigneron indépendant Kaysersberg Vignoble, 5 juin 2022, Kaysersberg Vignoble. Pique-nique chez le vigneron indépendant Kaysersberg Vignoble

2022-06-05 10:30:00 – 2022-06-05 18:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Visite du vignoble le matin de 10h30 a 12h

Amination musicale et jeux de 12h a 18h

16h30 visite de la cave Réservation obligatoire auprès du vigneron Kaysersberg Vignoble

